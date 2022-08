Persisten cobros “excesivos” de taxistas por paro de buses, dicen usuarios

Usuarios del servicio público de taxis denunciaron incrementos “desmedidos” en el cobro de las carreras desde el día de ayer, cuando comenzó el caos en la movilidad de la ciudad, a raíz del paro de distintas rutas de buses y los bloqueos en varios sectores.

Los ciudadanos aseguraron que los taxistas se “están aprovechando” de la situación para subir el precio de las carreras y consideran que esto es una falta de “empatía”.

Idalys Padilla, quien trabaja en una óptica ubicada en un almacén del Centro, manifestó que su experiencia para llegar al trabajo ha sido “caótica”, debido a la ausencia de buses y a la imposibilidad de pagar lo que los taxistas le piden.

“Yo vivo en Las Moras y para traerme al Centro me estaban cobrando 25 mil pesos. Yo no sé si habrá pensado que me iba a llevar al Centro de Cartagena. La verdad es inadmisible que se quieran aprovechar de esta situación para sacar ventaja. ¿Dónde está la solidaridad?"

Otra ciudadana alegó que le parece algo normal lo que hacen los taxistas, pues argumentó que “esa es la cultura del costeño, siempre queriendo ser el más vivo y sacar provecho. Desde siempre lo criaron a uno con la idea de que gana el más vivo y parece que eso no cambiará”.

Algunos taxistas se mostraron en contra de lo que está sucediendo y dicen que hay que entender que la situación que se está viviendo nos afecta a todos por igual y lo más importante es ser solidarios entre los ciudadanos.

“Yo sinceramente no estoy de acuerdo con lo que hacen algunos colegas. Por mi parte, trato siempre de cobrar lo justo, independientemente de la situación o el contexto que se esté viviendo en la ciudad. Para eso está la etapa de negociación cuando uno va a tomar una carrera, para llegar a un acuerdo. Pero, la idea debe ser no perjudicar a nadie”, expresó un conductor del servicio público.

Por otra parte, están los taxistas que justifican el alza en el cobro de las carreras.

Uno de estos comentó que “nosotros también nos estamos poniendo en riesgo al salir en estos momentos. Los conductores de buses no son los únicos que corren peligro. El aumento en la tarifa responde a eso, a que nuestra seguridad también se puede ver perjudicada por el ejercicio de nuestra labor”.