Desmonte de pico y placa para taxis no se ha contemplado: AMB

Jorge Guerrero Zuleta, presidente de Sinchotaxis Barranquilla, manifestó que el actual pico y placa es “discriminatorio” y que no está dando resultados positivos para la movilidad de la ciudad.

“Solamente son los taxis los que tienen pico y placa y no debe ser así porque somos un servicio público, el cual no se puede guardar porque así lo dice la legislación de transporte”, dijo. Sostuvo que con esta medida se están beneficiando los vehículos particulares que trabajan prestando un servicio público a través de las distintas plataformas ilegales. “Ahora hay más carros particulares porque se ven acrecentados porque están prestando un servicio ilegal. Vemos que el Gobierno distrital no hace nada frente a la medida lesiva”.

Explicó que hay dos opciones frente a la actual situación. La primera es que se desmonte el pico y placa para taxis o que se extienda a los particulares.

A su turno, Álvaro Forero, presidente de Conaltaxis, afirmó que la capital del Atlántico es la única ciudad que tiene pico y placa de forma exclusiva para taxis, siendo esta una medida “equivocada” debido a que se ve afectada la movilidad. “El pico y placa se pone es a la placa amarilla, no a la blanca que corresponde a transporte público”, aseveró Forero.

Contó que ante el desmonte del pico y placa, los conductores serían quienes realicen el acuerdo con el propietario del vehículo para determinar los días de descanso y buscar relevos. “Toda persona tiene derecho a descansar, pero no obligatoriamente a través de un pico y placa. Los días productivos son de lunes a sábado y el domingo es el menos productivo, por lo cual podrían tener este día de descanso o los festivos”, expresó el líder gremial.

Por otro lado, Orlinson Villa, presidente de Sinditax del Atlántico, aseguró que no son los taxistas quienes quieren que se desmonte el pico y placa, sino los propietarios de los vehículos. “Si usted le pregunta a un taxista que está al volante, este le dirá que no quieren que desmonte; sin embargo, si quieren una mejor condición en esta medida”, agregó Villa.