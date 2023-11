Calle 30 y Cordialidad estarían listas antes de finalizar el año

El alcalde Pumarejo fue tajante al referirse a la calzada de la Calle 30 que hace falta por arreglar. De acuerdo con el mandatario el esfuerzo que ha hecho B/quilla es evidente, pero es al municipio de Soledad al que le corresponde poner el tramo en óptimas condiciones.

“Los ordenamientos territoriales son claros. Nosotros hemos hecho lo que nos compete, pero no vemos voluntad por parte de ellos para hacer lo que falta. Son menos de 700 metros lineales de vía que faltan, así que si no lo van a terminar, nosotros buscaremos la manera de hacerlo aunque no sea de nuestra pertinencia. La idea es estirar el presupuesto de Barranquilla a través del área metropolitana y brindarle una respuesta a la ciudadanía”, dijo.