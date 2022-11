Obras del mercado Sredni, listas en el primer semestre de 2023

El proyecto para la recuperación del mercado Sredni avanza en el marco de las acciones adelantadas por el Distrito para dignificación de la labor de los vendedores estacionarios y la organización estratégica del Centro Histórico de Barranquilla.

Lea también: Más de 900 jóvenes de la IED Despertar del Sur, beneficiados con el PAE

Este sábado, el alcalde Jaime Pumarejo realizó una visita de inspección a los trabajos adelantados en este punto, en el cual serán reubicados 150 vendedores de frutas, verduras, productos de miscelánea, cocinas, entre otros. Se espera que las obras estén listas antes de que finalice el primer semestre del próximo año.

“Los vendedores están felices porque aquí van a cumplir un sueño de tener un sitio donde no haya sol, donde no llueve, donde no tengan las inclemencias de la calle y el clima. Aquí van a pasar el resto de sus días laborales contentos”, sostuvo el mandatario.

Agregó que se ha realizado un trabajo conjunto con los vendedores para el diseño de este mercado: “En todas las etapas ellos participan, incluso cuando podemos les hacemos un módulo demostrativo para que puedan sentirse dentro y vean cómo va a quedar su segunda casa de los próximos 20 o 30 años. Siempre de la mano de ellos para que nos aseguremos que lo que se entregue funcione”.

Actualmente la obra se encuentra en la fase de trabajos de relleno, armado de acero para vigas de amarre de cimentación, vaciados de concreto de vigas de amarre cimentación, rellenos al respaldo de cimentaciones y armado de acero de refuerzo para columnas.