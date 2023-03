Findeter prorroga contrato con Parque Cultural por obras del Mamb

“Para el 4 de abril ya deben haber trabajadores ejecutando las obras en el Museo, porque si no es así, cosa que no queremos que pase, están las cláusulas resolutorias. Ya hay un incumplimiento que Findeter le declaró a la Corporación que aún está en firme y que tenemos que ejecutar porque no cumplió con las obras en su momento”, reiteró.

Por otra parte, destacó la voluntad de trabajo que reflejó la actual directora del Parque Cultural del Caribe, Beatriz Posada, con relación a este proceso contractual. “Entiendo que la persona que está al frente a la Corporación lleva poco tiempo pero tiene una voluntad muy diferente a las personas que habían antes”, dijo.