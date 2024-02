Se evalúa licencia ambiental flexible para las obras del Dique: Camargo

“Existen algunas preocupaciones con relación a elementos ambientales, porque la sedimentación puede estar afectando a una serie de ecosistemas”, expuso.

Indicó, además, que se avanza en la revisión de las obras que requerirían de este instrumento ambiental: “La idea es permitir que el proyecto siga ejecutando algunas de las actividades que ayudan a mitigar los riesgos de inundación y otros componentes que no tienen que ver con el tema ambiental”.

También expuso que el concesionario deberá solicitar los determinantes que permitan definir los alcances de las licencias. Esto será la base para definir las acciones que podrán adelantarse sin la necesidad de licencia ambiental.

“Eso es lo que hemos analizado en forma conjunta en las mesas de trabajo, que aún no se han cerrado. No es habitual que se pida licencia ambiental en lo relacionado con la mitigación cuando hay riesgos con respecto a inundación”, recalcó.

Camargo sostuvo que esto conlleva a que se adelante la revisión de los elementos que generan preocupación por el presunto impacto ambiental.

Por otro lado, el ministro de Transporte indicó que han defendido su posición alrededor de que se validen las consultas previas que ya se realizaron para evitar posibles afectaciones al cronograma.

“Eso no quiere decir que el Ministerio no vaya a efectuar nuevos procesos con las comunidades. Somos respetuosos de las decisiones, pero lo deseable es que –para que el proyecto avance- no se asuman nuevas exigencias de consultas previas”, expuso.