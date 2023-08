Población venezolana recibió atención sobre su situación migratoria

Por su parte, Eberto Villalobos, comerciante independiente, manifestó su descontento por los retrasos en el proceso.

“A la jornada le ha faltado más sistematización porque ha sido muy lento. Los voluntarios de este espacio hacen lo que pueden, pero algunas personas no colaboran tampoco. Llegué desde las 5:00 a.m. y todavía no me han atendido. Vine para renovar mi documento porque no puedo realizar ningún trámite que permita evidenciar mi presencia en el país como es la licencia de conducir o la apertura de cuentas bancarias”, dijo.

Juan Carlos Viloria, vicepresidente de Venezuela Quilla, detalló que entre los meses de mayor y junio se han desarrollado más de 10 jornadas masivas de reexpedición en todo el departamento del Atlántico.

“Hemos hecho alrededor de 19 jornadas de este tipo en diferentes municipios, y tuvimos una buena acogida por parte de los migrantes venezolanos. Según las cifras, 400 personas han realizado la reexpedición de su PPT y 200 personas hicieron consulta y verificación de su estatus migratorio. Esperamos seguir desarrollando más de estos espacios”, explicó.