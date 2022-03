Las huellas de la covid-19: historias que no parecen reales, pero lo son

El primero en irse fue su papá, Carlos Méndez. El 21 de mayo, internado en clínica, no resistió los embates de la enfermedad. Luego, diez días después, es decir el 31 del mismo mes, falleció Elsy Mejía, su mamá. Entonces, mientras ella y sus hermanas preparaban el sepelio de doña Elsy, vino la noticia del fallecimiento de la abuela Patricia. Y en junio, a escasos 20 días, conocieron de la muerte de la hermana menor de don Carlos, también llamada Patricia.

“Dios ha estado con nosotros en este proceso tan duro. Los primeros meses, después del fallecimiento de mi padre, mi madre, mi abuela y mi tía, debí seguir trabajando. Solo estuve por fuera unos 15 días máximo. Tener que seguir fue lo más complicado, obviamente yo lloraba en el lugar de trabajo. Para concentrarme en mis labores era muy difícil. Es como una carga, como un morral pesado que lleva uno en la espalda. Fue una etapa muy difícil tener que seguir, pues la única salida que me quedaba era renunciar para seguir llorando. En el momento de los hechos, yo trabajaba en dos partes”, narró la periodista de 36 años.

Así mismo, agregó: “El año anterior fue bastante difícil, en algo que recuerdo es que me tocó cubrir la inauguración de la Aleta del Tiburón y la entrega de la sede de la Selección Colombia, ambos eventos el mismo día. Los cubrí, me fue bien, pero cuando llegué a la casa me desarmé completamente porque los temas deportivos me recuerdan mucho a mi papá y con él compartía mucho ese tipo de noticias”, rememoró Menfy.

Igual ha pasado con su madre, pues anotó que había noticias o información del día que a ella le daba por consultarle cada vez que regresaba a su casa del barrio Boston. “Más que mi mamá, era mi amiga, hablábamos de todo porque era costumbre que ella me preguntara y yo le contestara de noticias”.