60 horas de valentía de los bomberos de Barranquilla

Es poco usual que al llegar a casa el teniente César Fonseca deje su radio encendido una vez termina su turno en la estación de Bomberos; pero, la madrugada de ese miércoles la angustia de sus compañeros fue su despertador.

“¡Salgan, evacuen, evacuen!”, se escuchó luego de una explosión. Después de eso no se supo nada más de aquellos bomberos durante quince minutos. Los más largos que ha vivido Fonseca.

“Yo comencé a temblar en mi casa, y dije: ¡Se mataron los bomberos!, me siento en una silla y le digo a mi esposa que me lleve a una clínica porque me sentía mal, se me pasó lo peor por la cabeza en ese momento”, relató.

La incertidumbre terminó cuando dieron el aviso de que habían encontrado un lugar por el cual podían salir de forma segura. “El compañero que estaba ahí, un poco más calmado, explicó que había caído una lata dentro del tanque y el nivel se elevó hasta llegar a la Vía 40. Yo sufrí porque no estaba en terreno viendo de primera mano lo que estaba pasando, pero solo quienes estaban al frente, en el fuego, saben lo que vivieron”, aseguró.

El teniente expresó que el espacio por el que debían ingresar las unidades para llegar al incendio era reducido y se “puso en manos de Dios” cada una de las maniobras que ejecutaron pues el riesgo era inminente.

“Afortunadamente teníamos el río Magdalena detrás y la brisa a favor porque de lo contrario la emergencia hubiese sido peor”, dijo.

En su rol como padre, una vez llegó a la emergencia, Fonseca asegura que se llenó de temor al saber que su hija –quien lleva tres meses en la institución– había ingresado hasta la zona de riesgo.

“Yo la regañé porque era muy peligroso que estuviera ahí sin tener la experiencia. El calor era terrible y me dio pánico que se expusiera así, yo creo que ella se molestó, pero no me importa, me tuvo que hacer caso por ser su superior y su papá”, sostuvo.