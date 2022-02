La vieja ‘herencia’ que desató un lío en Instrumentos Públicos

Pero, ante eso, el propio Pérez Herazo esta semana se defendió. Lleva 14 años al frente de la jefatura de esa entidad y se conoce, según él, al “pie de la letra” el caso por el que lo suspenden. Además, recordó que la misma Superintendencia, años atrás, le dio órdenes para que actuara en torno a la resolución 261 —la cual se hizo sin un informe del Instituto Agustín Codazzi—, y que reversara la decisión que calculaba un predio inexistente en 95 hectáreas.

“La medida de suspensión provisional es una facultad que tiene el operador disciplinario, cuando se adelanta una investigación disciplinaria. En este caso a mí, desde 2017, se me adelanta una investigación que en ese año se inició como indagación y el año pasado ya pasó a la etapa de investigación como tal”, expresó Pérez Herazo en diálogo con EL HERALDO.

Añadió que lo que la Superintendencia de Notariado ha tratado de dar a interpretar en los comunicados públicos está fuera de contexto, pues “a mí no se me investiga por haber pasado un predio de 95 a 5 hectáreas, eso es mentira”.

De acuerdo con Pérez, la investigación que se adelanta es porque en una actuación administrativa adelantada por él, a solicitud de la misma superintendencia de Notariado y Registro, “yo tomé la determinación de corregir unos folios de matrícula inmobiliaria, en este caso el folio de mayor extensión. Yo tomé la determinación de corregirlo basado en la Ley 1579 de 2012 que es el actual estatuto de registro. Esa actuación que decidí, que fue recurrida en primera instancia y yo confirmé, pasó a segunda instancia ante la misma Superintendencia… ¿Cuál es el deber de la segunda instancia?, revisar y determinar que si yo me equivoqué, corrijan y digan le revocamos su decisión porque usted se equivocó o, por el contrario, si está ajustado a derecho, confirmar”, explicó.

En este caso, añadió Pérez, la misma Superintendencia “confirmó mi decisión de primera instancia”. “El fallo que yo emití, en el año 2017, y fue confirmado en segunda instancia el 26 de diciembre en el año 2018, me dio la razón”, afirmó el registrador, en relación a la decisión de reducir un predio por un error en un registro notarial.

Aparte, señaló que “la propia dependencia especializada de la Superintendencia en Bogotá, la unidad delegada de tierras, hizo un estudio y determinó que había una cantidad de irregularidades en esa Resolución de 2009 y que yo tenía que empezar la actuación administrativa para corregirla. Y yo lo hice”.

“Estoy explicando con pelos y señales, con pruebas, para que se saquen las cosas como es. Yo no puedo permitirte que un folio de matrícula inmobiliaria tenga jurídicamente una realidad distinta a la que debe tener. Es mi obligación y es legal. Yo la actuación administrativa la adelanté, basado en mi facultad”, finalizó.