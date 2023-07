El viacrucis de transitar por el tramo de la 30 en mal estado

Jaider Molina, secretario de Obras del municipio de Soledad, sostuvo que se ha solicitado al Ministerio de Transporte que dirima el conflicto entre la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Instituto Nacional de Vías (Invías) con relación a la titularidad de dicho tramo.

“En 2009 fue entregada por el Invías al Instituto Nacional de Concesiones (Inco), que actualmente es la ANI, para que hiciera la concesión Ruta Caribe. Ese tramo entró en la concesión, que finalizó en 2020 y da paso al proyecto Autopistas del Caribe. En esta nueva concesión excluyen el tramo hasta el aeropuerto y la ANI no se lo devuelve al Invías”, expuso el funcionario.

También expuso que se ha pedido al Mintransporte que se haga la correspondiente intervención en la vía.

Puso de presente que se planteó la posibilidad de adelantar trabajos, pero no se viabilizó debido a que no recibieron los correspondientes permisos.

“Vamos a la ANI, pedimos permiso y nos dice que no hace parte de la concesión. Vamos al Invías y dice que es de la ANI”, explicó el funcionario. Agregó que la Gobernación también mostró interés en intervenir el tramo, pero sin un resultado positivo.

“El Invías, con toda la razón, dice que no le pertenece y la ANI dice que no hace parte de la concesión y no lo puede atender”, dijo el secretario de Obras del municipio de Soledad.

Por último, Molina recordó que en 2020 se firmó un convenio entre la Gobernación, el Distrito, AMB y la ANI para intervenir el tramo de la calle 30 que quedó por fuera de la concesión.

“Con los excedentes de los peajes de Galapa y de Sabanagrande se pudiese intervenir, incluyendo ese tramo”, explicó el funcionarios en declaraciones a EL HERALDO.