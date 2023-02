La Ley del Montes | SAE vs Triple A, ¿qué hay detrás?

La defensa de la Triple A la deben asumir Barranquilla y los habitantes de los municipios del Atlántico. Nadie más. Punto. No es desde Bogotá -ni mucho menos desde España- donde nos van a enviar tablas de salvación. En Barranquilla sabemos muy bien cómo fue saqueada la empresa en el pasado por administraciones corruptas, que hoy posan de adalides de la moral.

Fueron ellos quienes descapitalizaron la empresa y la llevaron al estado de postración, que terminó por “entregársela” a los españoles. Sus nuevos cantos de sirena no serán oídos. Que respondan más bien por el saqueo al que sometieron a la Triple A, que aún seguimos pagando en Barranquilla y el Atlántico.

No puede la Triple A volver a caer en manejos politiqueras, ajenas a su verdadera vocación de servicio a la comunidad. La Triple A no puede convertirse en un fortín electoral de “nuevos caciques”, que aspiran tener abundante chequera y nómina frondosa para quitar y poner recomendados políticos en tiempos de elecciones. Esa lección ya la aprendimos. Quienes volvieron inviable la Triple A hoy están agazapados, esperando el momento para volver a engullírsela. En esta cruzada por devolverle la Triple A a los barranquilleros el Gobierno Nacional debería ser un aliado. No obstante, llama la atención el trato displicente y grosero que altos funcionarios de la SAE han dado a quienes desde la administración distrital pretenden resolver sus dudas y responder sus requerimientos.