La intimidación con la que buscaban ofrecer una entrevista de Digno Palomino

Todo eso pasó a las 9:50 de la mañana de ese día. Inicialmente los hombres se anunciaron con la vigilancia privada del lugar y después con la recepcionista. Insistieron en que debían hablar con la directora de este medio, Erika Fontalvo. No obstante, la aparición por recepción de una empleada de la redacción llevó a un segundo nivel el encuentro, pues esta les dijo a los hombres armados que no tenía presente el haber agendado una cita con la dirección para ellos, pero que los anunciaría con un periodista del área política. Les ratificó que la directora no podía atenderlos porque estaba en consejo de editores. No obstante, los hombres recalcaron que tenían que entregarle personalmente un comunicado de Digno Palomino.

Al rato bajó desde la sala de redacción a la primera planta del edificio un periodista que atendió a los hombres. Dos de estos salieron de la recepción, manteniendo sus armas empuñadas, según versión de la recepción y la vigilancia, y tres quedaron dentro con la empleada. Su actitud y las contradicciones evidentes en el relato que los acompañaba causaron temor y alerta en los presentes en la recepción.

Uno de los individuos se presentó entonces como Alberto Henao Peralta, “periodista del Congreso de la República”, y los otros dos, sus acompañantes, uno llamado Alexander Martínez Orozco y el tercero que no se identificó. Henao Peralta le dijo al periodista que traía una información confidencial, un mensaje de Digno Palomino que valía la pena ser escuchado. Sin embargo, el periodista les comunicó que eso debía ser del resorte de “judiciales”, por lo que les comunicó a los visitantes que iba nuevamente a la redacción por unos compañeros de esa área.