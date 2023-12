Los sueños de cumplen: abuela en Carlos Meisel se graduó a los 83 años

Zoraida es procedente de la ciudad de Cartagena. Llegó a Barranquilla por el amor hacia un hombre con el que estuvo casada casi por sesenta años hasta que este falleció a causa de un infarto fulminante.

"Él me ponía pereques para estudiar porque le daban celos (risas), pero igual yo seguía buscando", señaló. "De un momento a otro, él se enfermó y duró 72 horas internado en la clínica hasta que falleció, pero yo seguí estudiando y estudiando".

"Matemáticas me daba duro, siempre lo estudié aquí y allá, hasta que llegué al Centro de Vida. Allí me he sentido excelente, bien tratada, y llegan varios profesores a darnos clases".

Desde siempre fue entregada al hogar y, del mismo modo, señala que siempre consideró que la educación sería el pilar para sacar a su familia adelante. Motivada por el amor, fue madre de cinco hijos. Todos salieron adelante a través de los conocimientos en las aulas.

"Gracias a Dios todos estudiaron. En el colegio siempre sacaban buenas notas, entraban como al Sofía Camargo o al José Eusebio Caro, pero siempre estudiaron para salir adelante", relata con un dejo de admiración sobre sus hijos.

Por último, envió un mensaje cargado de felicidad a quienes escuchen sus palabras, manifestando que los sueños pueden ser realidad para cualquier persona que trabaje por conseguirlos.

"¡Todo se puede! Yo lo último que esperaba es que un medio de comunicación me llamara", señaló además entre risas.