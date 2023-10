Los partidos de Colombia en Barranquilla tienen un ambiente diferente

Las particularidades de los ciudadanos colombianos nunca faltan a la hora de mostrarse ante el mundo. Para esta ocasión, el cartagenero Jesús Navarro fue uno de los llamó la atención entre la gran multitud con camisas amarillas.

El caribeño ingresó al estadio junto con su compañera fiel, una perra de unos pocos años de edad que se mostraba tranquila ante el bullicio del partido.

"Ella me acompaña a todas partes, no puedo dejarla sola porque se pone triste. Entonces me tocó traerla desde Cartagena para que viniese conmigo al estadio. A diferencia de otras mascotas no se irrita tanto con el ruido, igual voy a tener precaución ante cualquier situación, la mantendré siempre cargada en mis hombros", contó.

Por otro lado, Jacqueline de Alba, ciudadana barranquillera, fue el centro de atención de un establecimiento comercial ubicado en la Carrera 21, sus particularidades a la hora de celebrar y sentir las emociones en cada minuto del partido fueron la manifestación de la personalidad extrovertida de la joven mujer.

"Esto es una fiesta. Siempre vengo al mismo sitio a tomarme unas cervezas con mi pareja y tener esta experiencia de local de manera realistas. Cada jugada causa una emoción en mi ser y tengo que traspasar esa energía de algún modo a las otras personas. Usualmente también asisto al estadio, pero esta vez no me dieron el permiso en el trabajo, pero con mi novio buscamos la manera de pasar un rato agradable y ver ganar a este gran equipo que tenemos", verbalizó.