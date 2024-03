Escasez de medicamentos también toca a Barranquilla

En vilo se mantiene la salud de muchos colombianos, que por los problemas actuales de desabastecimiento y escasez de medicamentos en las EPS a nivel nacional tienen que recurrir a las farmacias particulares, en las cuales tampoco logran conseguir lo que buscan para sus tratamientos o enfermedades.

Según datos de la Defensoría del Pueblo, el número de medicamentos que no se están entregando en algunas entidades como Audifarma ha aumentado, ya que de 354.000 ítems no dispensados en septiembre del 2023 se pasó a 800.000 ítems que no pudieron ser entregados en febrero de este año, lo que repercute en millones de personas que requieren tratamiento para sus enfermedades crónicas o de alto costo.

Asimismo, el informe de medicamentos “Desabastecidos”, publicado por el Invima indicó que a corte del mes de marzo de este año sólo 25 medicamentos hacen parte de esta categoría y hay 12 en “Riesgo de Desabastecimiento”, para un total de 37 medicamentos con dificultades para abastecerse.

Ante este panorama, el defensor del pueblo Carlos Camargo Assis, reiteró que todos los actores del sistema de salud deben tomar medidas para reducir el impacto de esta situación.

“Los medicamentos son necesarios para el tratamiento de enfermedades crónicas, huérfanas y raras, si no cuentan con ellos pone en altísimo riesgo la salud y vida de esta población vulnerable, y también compromete la salud de sus familias y cuidadores”, aseguró.

A su vez, el defensor aclaró que, independientemente de que sea responsabilidad de las aseguradoras y los prestadores de servicios de salud, la salud no debe estar sujeta a trámites administrativos o financieros porque priman ante todo los derechos inalienables de las personas”.

"Debe ser responsabilidad de los aseguradores garantizar la prestación de los servicios de salud de manera integral y efectiva con oportunidad y calidad. No puede ser excusa de ninguna índole la negación de medicamentos, tecnologías e insumos no incluidos en el PBS porque de esto depende, en la mayoría de los casos, el bienestar, la salud física y mental y la vida de las personas en el territorio nacional”, enfatizó.

Entretanto, instó a los diferentes actores a cumplir con las funciones y la relación directa con todo el proceso relacionado con los medicamentos. Minsalud debe hacer cumplir la legislación sobre medicamentos que se van a reconocer como parte del Plan de Beneficios en Salud.

“Las EPS y las farmacéuticas deben poner en marcha acciones que mitiguen el efecto sobre los usuarios, como buscar nuevos proveedores o adquirir medicamentos por el canal comercial para ciertas condiciones de salud”, señaló.