Javier Pava no llegó a debate sobre damnificados por ola invernal

“El Gobierno nacional nunca le ha cumplido ni al departamento del Atlántico ni a ningún departamento desde el siete de agosto que se posesionó”, dijo Name.

Agregó: “Javier Pava nos falló, no vino. Para él no es importante esta clase de convocatoria. Le dimos el suficiente tiempo para que viniera pero evade la responsabilidad. Lo que está pasando a nivel es que el Gobierno no ha atendido la ola invernal”.