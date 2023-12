“El que crea que esta es una ciudad con dueños, se equivoca”: Pumarejo

R.

Yo me gradué a los 22 años de la Universidad en Estados Unidos y fui reclutado por una empresa que se llama Ingersoll Rand, una multinacional de las más antiguas del mundo, en la que me hicieron una preparación de jóvenes ejecutivos para ocupar altos cargos. Trabajé en Nashville, me mandaron a Singapur, a Nueva Jersey. Volví en el Carnaval de 2005 y me di cuenta que me quedaba poco tiempo con mi papá. Renuncié, regresé a Colombia y mi papá murió en 2006. Veo que Álex quería transformar la ciudad, devolverle literalmente la sonrisa, como él lo dijo. En ese momento, me enamoré de este proyecto, empecé acompañándolo medio tiempo y terminé convertido en lo que no pensaba. Ya llevo 16 años entre lo privado y lo público dando de mí, conociendo los problemas de la ciudad, viéndolos como una oportunidad y aprendiendo de grandes personas, de líderes de barrio, de las Juntas de Acción Comunal, de concejales, de personas con 20, 30 años en la Administración Distrital, que no tenían voz y que se habían quedado olvidados, pero que vieron que podían hacer la diferencia y hoy brillan con luz propia. Así hemos encontrado tantos milagros.