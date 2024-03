Estos son los sectores de Barranquilla que no tendrán luz este miércoles

El circuito Silencio 5 experimentará cortes de energía desde las 4:30 a.m. hasta las 5:00 a.m. y nuevamente desde las 6:00 a.m. hasta las 6:30 a.m. Este corte afectará a sectores como El Pueblo, Los Ángeles, Los Ángeles Dos, Los Ángeles Tres, entre otros. Además, se verán afectadas áreas específicas como la carrera 13 con calle 120 (El Pueblito), la carrera 27 con calle 81 (Me Quejo) y desde la calle 79 hasta la calle 79A entre las carreras 26C7 y 27 (El Silencio).

Asimismo, el circuito Florida también experimentará cortes de energía en el mismo horario, de 4:30 a.m. a 5:00 a.m. y de 6:00 a.m. a 6:30 a.m. Los sectores afectados incluyen La Florida, Las Colinas, Los Jobos, Nuevo Horizonte, entre otros. Áreas específicas como la calle 80B hasta la calle 83 entre las carreras 38 y 42 (Campo Alegre), la calle 78 hasta la calle 82A entre las carreras 42A y 42F (Ciudad Jardín), y la calle 81 entre las carreras 35C2 y 35D (Las Terrazas) se verán afectadas debido a riesgo por sobrecarga.