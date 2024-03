“No busco lanzarme a la Presidencia”: primera dama Verónica Alcocer

Alcocer resaltó que su creencia en Dios le ha hecho entender que como ser humano debe ayudar a todas las comunidades que lo necesiten.

“Cómo puedo yo ayudar a que las cosas pasen. No pretendo nada, la gente está escalando a que el tema de mis ayudas es porque me voy a lanzar a la presidencia de la república y eso no es cierto”, recalcó.

Finalmente, la primera dama sostuvo que seguirá trabajando por las diferentes comunidades vulnerables que se encuentren en el territorio nacional, tal como es el caso de La Mojana, “sin ningún interés distinto a servir y dignificar la vida de los colombianos”.