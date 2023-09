Sin luz, parte del norte de Barranquilla por trabajos hoy en subestación

Para facilitar los trabajos en la red eléctrica de la subestación Oasis se suspenderá el suministro de energía en diferentes sectores de Barranquilla y el Atlántico este domingo. Así lo informó Air-e.

(Le puede interesar: Realizan jornada pedagógica para la prevención de la explotación sexual)

A partir de las 4:00 a.m. hasta las 10:00 a.m. se desenergizarán los siguientes sectores: Montecristo, Santa Ana, San Francisco, Boston, El Prado, Bellavista, La Concepción, Modelo, Siape, La Loma, Bello Horizonte, Villa Country, Altos del Prado y El Porvenir.

También, se podría presentar suspensión de energía durante la misma franja horaria en El Prado, Villa Country, La Concepción, Altos del Prado, Colombia, América, Bello Horizonte y La Loma.

Por otro lado, habrá suspensiones de energía en los circuitos Solymar y Prado Norte asociados a la subestación Riomar desde las 3:30 a.m. a 4:00 a.m. y de 10:00 a.m. a 10:30 a.m.

(Lea también: Conozca los cierres viales programados para este domingo en Barranquilla)

Los sectores afectados son: El Poblado, Andalucía, Altos de Riomar; Altos del Limón, Santa Mónica, San Vicente, Altamira, Alto Prado y Riomar.

Asimismo, desde las 8:00 a.m. a 4:00 p.m. se ejecutarán trabajos de mantenimiento en los siguientes circuitos:

Circuito Usiacurí: Baranoa: Urbanización San José, Once de Noviembre, Urbanización Villa Eleyla, El Encanto; Usiacurí; vía Usiacurí – Baranoa.

(Vea aquí: Cerca de 6 mil personas atendidas con ‘Bienestar a tu barrio’ en Sabanagrande)

Circuito Caribe: Juan de Acosta: Condado Padilla, La Bomba, Los Ángeles, Santa Teresa, Buenos Aires, El Bolsillo, La Relojera, El Porvenir, El Recreo, Villa Estadio, Palenque, Calle Iglesia, Calle Nueva, Las Flores, Calle Grande, Las Delicias, La Esperanza, San Martín y Bellavista.

Posteriormente, en el circuito Universal se continuará con las labores de adecuación y mejoras de la infraestructura eléctrica a partir de las 6:50 a.m. a 6:00 p.m., en los barrios El Rosario y El Recreo.

Luego, la suspensión del fluido se percibirá en los tramos de la calle 52 a la calle 50 entre carreras 42 y 37, y la calle 47 entre carreras 34 y 38 del barrio Chiquinquirá desde las 6:50 a.m. a 7:20 a.m. y de 5:30 p.m. a 6:00 p.m.