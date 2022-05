Lalexpo tendrá un impacto positivo en Barranquilla

Luego de conocerse que Barranquilla será la sede de Lalexpo (Latin America Adult Business Expo), el alcalde Jaime Pumarejo aseguró que la decisión de permitir la realización de este evento se tomó de acuerdo con los preceptos de la ley colombiana. Reiteró que este tipo de actividades refuerzan el carácter libre de la ciudad.

“Barranquilla es una ciudad de puertas abiertas, no solo por convicción, sino que así nos lo ordena la Constitución. No cumpliría mi papel como alcalde de una ciudad como esta si no dijera que aquí caben todos, siempre y cuando se cumplan las normas”, dijo el mandatario distrital. Asimismo, Pumarejo expuso que este tipo de actividades permiten impulsar el proceso de recuperación de la economía en la ciudad. Además, reitera la vocación de Barranquilla de convertirse en un epicentro del turismo de eventos.

“Significa empleo, significa crecimiento y dar a conocer nuestra ciudad. Así como estos eventos se realizan en Los Ángeles, en Las Vegas, en Miami y en Europa, también se harán en Barranquilla con el cumplimiento de las disposiciones, para que no tengamos contratiempos y que se sepa que se hacen con todas las de la ley”, reiteró Pumarejo.

De acuerdo con las autoridades distritales, Lalexpo puede generar alrededor de consumo de 700 habitaciones hoteleras por 5 días y también tendría una dinámica de visibilidad de la ciudad.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Económico del Distrito, Ricardo Plata, indicó que esta feria “es como cualquier otra que se desarrolla en la ciudad” y contribuye al posicionamiento de Barranquilla como una capital de eventos. Sostuvo que, pese a que el congreso no estaba dentro del calendario de la ciudad, dinamizará el sector hotelero y toda la cadena de valor en el turismo.