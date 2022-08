En Barrio Abajo rechazan vandalismo contra el ‘Mono De la Hoz’

Mónica Salinas, arrendataria de la casa donde permanecía el reconocido ‘Mono De la Hoz’, dijo a EL HERALDO sentir tristeza por el actuar de los vándalos, pues la decisión de instalar a este personaje en una esquina tan concurrida fue tomada de manera unánime.

“Sentimos molestia porque esta escultura no le hace daño a nadie, no está haciendo nada malo ahí. Si alguno tiene inconformidad debe manifestarlo pero no destruirla, porque a nosotros nos ha costado embellecerla”, manifestó la habitante de Barrio Abajo.

A la voz de rechazo se sumó Luis Alfonso Herrera Hernández, quien vive en este popular barrio hace 57 años, señalando que, aunque este tipo de situaciones intenta generarle una mala imagen al sector, los buenos son más y la alegría permanece siempre, pues el Carnaval de Barranquilla se respira y se vive los 365 días del año.