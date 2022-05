Sectarismo político, ¿un “enemigo” de la democracia?

Los insultos en redes sociales son de los más “comunes” y es por esto que algunas personas afirman tener temor por expresar su opinión o respaldo a algún candidato, de manera pública, porque creen que pueden tener repercusiones no solo verbales, sino también físicas.

La barranquillera Andrea Gómez, de 27 años, afirmó que ha presenciado “muchas” situaciones de fanatismo político, incluso entre amigos y familiares, y sostuvo que hay posturas e ideales que deberían ser inamovibles en la política, como el respeto por los derechos fundamentales; sin embargo, considera que las discusiones sobre candidatos y temas políticos deben ser abiertas y respetuosas.

“En caso de estar frente a opiniones contrarias, es bueno debatir con argumentos y manteniendo el respeto hacia el otro. Cuando incurren en palabras o actos agresivos ya se pierde cualquier garantía de conversar o debatir y se da paso a las conductas violentas, que no se pueden permitir”, expresó Gómez.

Estefanía Herrera, de 29 años, piensa que no puede llamarse política a toda discusión que pueda terminar en una agresión. “Es increíble como las personas a través de redes sociales discuten por un candidato, su fanatismo nubla la razón, y así no debe ser. Sí he visto discusiones de jóvenes y hasta de adultos por un candidato y las ofensas de quien mencionara más delito era lo único que se escuchaba. Ya uno no quiere más enfrentamiento, quiere soluciones de parte del Gobierno para mejorar nuestra calidad de vida”.

Por su parte, la ciudadana Aura Lara aseguró que diariamente observa cómo se pelean las personas para defender y tratar de convencer a las otras que su candidato presidencial es mejor que otros. “Las personas se dejan llevar por una pasión “exagerada” y ni siquiera tienen en cuenta si están o no verdaderamente de acuerdo con las propuestas del candidato que respaldan”.