El Malecón rompe récords de visitantes en diciembre

De acuerdo con Puerta de Oro, entidad administradora del Gran Malecón del Río, el número de visitantes incrementa de manera significativa en el mes de diciembre no solo por el plan de conocer los adornos navideños, sino también por la amplia oferta que esta zona entrega a todas las familias. Señaló que la implementación de un horario extendido, de 5:00 a.m a 1:00 a.m., también tiene incidencia en esta dinámica masiva de afluencia de personas.

“La extensión del horario hasta la 1:00 a.m. termina siendo la excusa perfecta para que los más de 660.000 visitantes que han llegado en este mes, disfruten otro rato la brisa a la orilla del Río. Se espera que para Navidad y Año Nuevo, superemos el millón de visitantes”, dijo Alexander De Bedout, director Ejecutivo de Puerta de Oro.

El funcionario precisó que los diferentes emprendimientos que se encuentran en el Malecón vienen realizando novenas de cara a la celebración de Navidad. Además invitó a todos a recibir el Año Nuevo este 31 de diciembre en el Gran Malecón y Caimán del Río para “disfrutar de la gastronomía y música de cara al Magdalena”.