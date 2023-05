Incierto futuro de la casa Jardines del Recuerdo

Rafael Fernández, integrante de la sociedad propietaria de la casa, comentó que está dispuesto a restaurar la casa mientras exista alguien que quiera hacer uso de ella.

“Dentro de mis posibilidades está cumplir con las consideraciones del Ministerio de Cultura. Es más, yo mismo le hago el mantenimiento, pero no tiene sentido hacer la inversión si no es sostenible. En su momento intenté exponer esto al Ministerio, pero no recibí respuesta”, explicó.

Cabe recordar que la antigua sede de la Funeraria Jardines del Recuerdo se encuentra ubicada en la carrera 53 con calle 50 y hace parte del barrio El Prado