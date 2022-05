El desarrollo y la historia que atesora la Norte-Centro Histórico

Los habitantes de Las Mercedes, La Florida, Los Jobos y parte de Ciudad Jardín no titubean al momento de reconocer que en los últimos años este sector de Barranquilla ha mejorado en varios aspectos, especialmente en zonas verdes y parques.

Según los moradores, estos barrios se han valorizado y consideran que es de los mejores ‘vivideros’ de la ciudad por las obras que se han realizado en la zona y que, de por sí, han fortalecido la histórica y óptima infraestructura de las calles en este punto.

“Lo que más rescato es que la Alcaldía arregló el parque (Las Mercedes) que se había convertido en un foco de vicio. Arreglaron las vías que antes estaban malas. Ahora creo que ha mejorado el servicio de energía porque antes llovía y nos quedábamos sin luz, pero ya casi no”, expresó ‘Tico’ Buzón.

Cabe recordar que desde 2020, en la localidad Norte-Centro Histórico se han recuperado 17.012 m2 de zonas verdes y espacio público, de ellos 9.659 fueron m2 en el bulevar de la calle 80B entre carreras 38 y 42E, el cual tiene 7.426 m2 de paisajismo.

Además, la Alcaldía adelantó trabajos en el bulevar de la carrera 58 entre calles 64 y 76 tiene 3.384 m2. Aproximadamente 1.712 son de paisajismo. Se recuperaron 1.128 metros lineales en bordillos.

También se intervinieron 2.700 m2 que incluyen el bulevar de la calle 58 entre la carrera 54 y Vía 40, y la plazoleta del barrio Modelo. De igual manera, se restauró el bulevar de la calle 69, entre carreras 41 y 43.

Sin embargo, a pesar de que en estos barrios no hay mayores quejas o problemas por situaciones particulares, la comunidad ha sido clara en señalar que el lunar de su día a día ha sido la inseguridad.

“Por este sector (Norte -Centro Histórico) tengo más de 30 años viviendo. El barrio (Ciudad Jardín) ha evolucionado bastante, de eso no hay duda. Cuando yo me mudé no había agua, pero luego se solucionó. Ahora el problema que hay por el barrio, y yo creo que en toda la ciudad, es la inseguridad. Son periódicos los atracos”, agregó Buzón.

Por otro lado, Virna Giraldo, quien reside en Las Mercedes hace 16 años, consideró que las obras de canalización del arroyo en el sector ha mejorado la calidad de los habitantes del barrio cuando llueve; sin embargo, denunció que en este punto se ha fortalecido en los últimos años una olla de vicio.

“Este es un barrio tranquilo, las casas son cómodas y los servicios son buenos. Las obras de la canalización han mejorado, pero por el parque Las Mercedes hay unas caletas donde hay gente que va a comprar droga. Eso es lo malo”, señaló la mujer.