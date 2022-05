El bicitaxismo, una ‘bomba social’ en el sur de Barranquilla

Pese a las “múltiples” desventajas que genera este oficio, también sobresalen aspectos “positivos”, sobre todo para aquellas personas de escasos recursos que de 6:00 a. m. a 9:00 p. m. dejan sus hogares para “rebuscarse el diario”.

En su “gran mayoría”, los conductores de los también llamados carricoches, son de avanzada edad y tienen “pocas” oportunidades de conseguir un trabajo formal.

Endel Vargas mencionó que desempeña su labor como bicitaxista desde hace seis años, pese a que ha intentado “por todos los medios” de conseguir un trabajo formal, con prestaciones legales y estabilidad laboral, pero no lo ha logrado porque su edad y estado de salud ya no se lo permite.

“Este trabajo es muy fuerte porque nos persigue mucho la Policía de Tránsito para quitarnos el coche. Tenemos que dar pedal todo el día, llevar el peso de la gente y yo tengo dos hernias, pero tengo que buscar el sustento de mi familia”, dijo Vargas.

El conductor de bicicoche Jesús Lozada tiene nueve años en este oficio e indicó que es uno de los “pocos afortunados” que es propietario de su propio vehículo, lo cual le permite tener una “mejor” calidad de vida.

“No hay una ganancia fija, un día podemos hacernos $50 mil y otros simplemente $10 mil”, expresó Lozada.

El hombre contó que su trabajo también tiene riesgos debido a que debe exponer su vida para desplazar a sus pasajeros. “Una vez tuve un accidente porque yo iba a mi derecha y un taxi se me atravesó, pero en esa ocasión no me pasó nada”.

Explicó, además, que comenzó en este trabajo alquilando un coche porque no tenía los $400 mil que este costaba y fue ahorrando “poco a poco” hasta lograr conseguirla.

“Yo cuido este carrito mejor que a la mujer mía porque es el que me da el sustento todos los días”, añadió Lozada.

Jefferson Rivera es conductor de ciclotaxi desde hace cuatro años. Mencionó que fue difícil acostumbrarse a llevar el peso del vehículo y el de los pasajeros, pero que hoy en día está habituado y no siente que este sea un impedimento para cumplir con su labor.

Asimismo, expresó que hace tres meses la Policía de Tránsito le inmovilizó su coche y tuvo que “empezar de cero” y comprar uno nuevo.

Por su parte, el bicitaxista Francisco Barrios sostuvo que no es “fácil” conseguir el producido diario porque hay “mucha competencia” y a veces no logra conseguir los $8 mil que cuesta el arriendo de su herramienta de trabajo, por lo que hay días que le toca hacer horas extras.