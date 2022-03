Docentes solicitan mejoras en la sede de colegio en Carrizal

La profesora Yasellys Jiménez explicó que aunque la escuela hace parte de un proceso de adecuaciones desde hace algunos años, la administración distrital no ha brindado las garantías para que los estudiantes logren disfrutar de un “buen” espacio donde obtener sus conocimientos.

“Los estudiantes aún no han entrado a clases porque no tenemos baños. Los baños los comenzaron a arreglar desde el 25 de enero y todavía es la hora que no los entregan y solo tenemos tres salones habilitados, los cuales también presentan daños”, dijo.

Afirmó que aun cuando los salones se están “cayendo” deben alternar a tres cursos por día y aglomerarlos porque es el único espacio con el que cuenta la institución: “El año pasado se nos cayó una parte del techo y de cosa no hubo accidentes. Los docentes venimos todos los días, pero sin condiciones y baños no podemos recibir estudiantes”.

Aseguró, además, que otra de la “grave” situación es que las paredes “se resumen”, no hay suficiente ventilación y los alimentos deben ser llevados ya preparados porque la institución educativa no cuenta con gas´.

La maestra relató que hace tan solo unas semanas atrás tuvieron inconvenientes con dos estudiantes que presentaron dolores estomacales y una “fuerte diarrea” y no tuvieron como garantizarle un baño.

Jesús Torregrosa, egresado del colegio, aseguró que para él es “difícil” ver la situación por la que deben pasar sus excompañeros e indicó que no es fácil formarse en entornos “inseguros”.

“Se siente un poquito mal ven que otras escuelas que no necesitan tanto como esta, a esas sí les hagan las adecuaciones y tengan salones en buen estado”, añadió Torregrosa.