Distrito entrega las primeras cinco validaciones del Sisbén en Las Américas

Pumarejo contó que también habilitarán un punto donde las personas podrán realizar el proceso para la revisión de su caso y reclasificar su puntaje.

“Más que a barrios llegaremos a todas las personas que necesitan que su caso sea revisado”, añadió.

Además, recordó que esta situación se presentó luego del cambio en la metodología del Sisbén: “A partir del 2019 de empieza hacer una reencuesta, en ese momento ese sistema era nuevo así que ha podido haber errores en su implementación o que las familias han cambiado sus condiciones de vida”.

Para esta revisión, la Oficina de Sisbén en el Distrito únicamente aplica la encuesta casa a casa y el Departamento Nacional de Planeación es el encargado de definir, asignar y revisar la categoría del hogar, por medio de los resultados de la encuesta y un cruce de 33 bases de datos locales y nacionales.

El secretario de Planeación, Juan Manuel Alvarado, destacó la importancia de realizar los barridos para la reclasificación debido a los beneficios a los que podrán acceder estas familias.

“El Sisbén está clasificado en cuatro categorías: A es pobreza extrema, B es pobreza moderada, C es población vulnerable y D no pobre, no vulnerable”, añadió Alvarado.

El funcionario recalcó que se está identificando, en zonas de “alta pobreza”, los casos atípicos para hacer la respectiva validación.

Alfredo Carbonell, gerente de Desarrollo Social, indicó que la clasificación del Sisbén es “fundamental” para acceder a los programas sociales.

“Vimos cómo casas que son invasiones tienen clasificaciones que tienen errores y con esto vamos a facilitar el proceso para que las personas adquieran sus derechos”, expuso.