Distrito brinda becas a jóvenes para su formación en inglés

“Supe que fui elegido y fue una sensación muy grata, porque no me lo esperaba. Me sentí agradecido por el programa y desde entonces vengo aprovechando lo máximo que se me pueda brindar”, dijo Torres, quien actualmente cursa tercer cuatrimestre del programa Técnico Profesional de Sistemas Informáticos.

Formación superior

A través de ‘Universidad al Barrio’, de la estrategia ‘PUEDES: tu puerta a la educación superior’, la Alcaldía ha otorgado becas de formación técnica profesional a los jóvenes egresados que no han accedido a educación superior.

De acuerdo con el Distrito, más de 5.200 jóvenes activos entre 2021 y 2022 hacen parte de la “generación con más becas en la historia de este programa”.

La secretaria de Educación de Barranquilla, Bibiana Rincón, destacó que este es un programa que trabaja directamente con los jóvenes.

“Este es el número de becas más grande que ha dado el programa, que ya cumple 10 años”.