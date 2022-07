Disminuye tasa de informalidad en Barranquilla, según el Dane

Tania Miranda, de 42 años, logró una vinculación al empleo formal en la ciudad a través del apoyo del programa del Distrito ‘Inglés para el Trabajo’. Luego de graduarse de su curso intensivo de inglés pudo vincularse a su primera campaña bilingüe en Sutherland.

“Es una oportunidad que permite que muchas personas de la ciudad, sin importar su origen, tengan la posibilidad de mejorar su calidad de vida no solo en lo laboral, sino también en lo personal”, manifestó Miranda.

Otro caso de éxito es el de Yazmín García, colombiana retornada de Venezuela desde hace cuatro años. Participó en ‘Todos Somos Barranquilla’, programa de empleabilidad gestado desde el Centro de Oportunidades y respaldado por el Mayors Migration Council.

“Doy gracias a Dios que se presentó esta gran oportunidad (...) Me estoy capacitando para un mejor futuro, tanto mío como de mis familiares, y les agradezco mucho por tomar en cuenta tanto al migrante como al colombiano retornado que no ha tenido oportunidad de tener una buena capacitación para encontrar trabajo”.

Su principal motivación —dijo Yazmín— es su hijo con síndrome de Down: “Hoy me siento orgullosa, contenta de estar en este programa porque me ha dado la satisfacción de aprender algo nuevo, y sé que tengo la puerta de entrar a una empresa o un trabajo formal para sacarnos a mí y a mi hijo adelante”.