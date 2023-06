Aumenta el descontento en Villa Olímpica por falta de agua potable

El malestar es general entre la comunidad de Villa Olímpica, en jurisdicción de Galapa, por la falta del servicio de agua potable. Los habitantes expresan que llevan casi una semana sin el servicio y que han tenido que recurrir a distintos medios para abastecerse.

Durante los últimos días, las protestas y bloqueos en la vía se han intensificado para exigir a la empresa Aguacaribe que agilice en el restablecimiento del servicio.

Michael Lastra, habitante del sector, comentó que no hay suficiente agua en los carrotanques que manda la empresa para abastecer a todas las viviendas.

“Es bastante difícil porque cuando llegan los carrotanques, mi esposa y yo estamos trabajando y mis hijos se encuentran estudiando en Barranquilla. Cuando llegamos a la casa ya no hay agua en los vehículos. He tenido que recurrir a tomar un motocarro hasta Villa Cordialidad o Mundo Feliz para comprar el agua y regresar nuevamente a mi casa, lo que me genera un costo extra”, dijo.

Asimismo, Alexander Rivera, otro habitante de la zona, expresó que la situación en Villa Olímpica es algo “reiterativo” y que viene desde hace mucho tiempo.

“La situación ha escalado a mayores después de bastante tiempo, por lo que la comunidad se ha unido para protestar y bloquear la vía hasta que el agua potable llegue a cada hogar del barrio. Los supermercados no tienen para abastecer por completo a cada familia, va a llegar un momento en que si este bloqueo persiste los comercios pueden quedar sin insumos”, agregó.