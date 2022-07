La titánica labor para resolver el caos del Sisbén

Lo alarmante de la situación es que, según registro de la Dirección Nacional de Planeación, (DNP), Barranquilla en noviembre de 2021 pasó de tener en el grupo D –que es pobreza– un 23 %, a solo el 8 % de los encuestados de ese mismo grupo en 2022.

A su turno, la secretaria de Planeación Distrital, Diana Mantilla, precisó que de acuerdo con la información reportada por el equipo de validación, se encontró que muchas de esas personas estaban en condiciones vulnerables y a pesar de que vivían en estrato 1 y 2, su clasificación era muy alta.

“Es importante mencionar que no todo aquel que tenga una clasificación de C o D está mal clasificado. Existen personas en estrato 1 y 2, cuyos ingresos son estables, no por el hecho de vivir en estos estratos se le debe cambiar su clasificación. Esto bajo el principio de que el Sisbén cambió y esta nueva metodología de clasificación incluye un nuevo enfoque conceptual de inclusión productiva y social”, resaltó.