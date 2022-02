“Estamos verificando”: Sec. Educación sobre otro caso en colegio Las Américas

No obstante, el padre de familia detalló que el 8 de febrero recibió una llamada del colegio y le pidieron presentarse urgente porque aparentemente el niño se había mostrado agresivo. “En vista de eso, llamo al equipo terapéutico y les pregunto: '¿Qué es lo más grave que él puede hacer en su segundo día de colegio? Es un niño de preescolar y es normal que presente apatía”, agregó.

“El 9 de febrero acudimos a la institución y la coordinadora de calidad, junto a la coordinadora académica y la psicorientadora me manifiestan que el niño es extremadamente agresivo y que a raíz de ello tuvieron que atender a casi 11 padres que la llamaron porque tanto los niños como las maestras estaban atemorizados”, dijo el padre de familia.

El niño, según la versión del colegio, trató de tirar una silla. “Sin embargo, en esta institución hay cámaras de seguridad y pedí verlas para constatar el hecho y la respuesta fue que no, porque ellos no me habían ofrecido ese servicio y que yo había mentido sobre su condición y que esta institución no era para mi hijo”.

Polo manifestó además que la directiva de colegio le expresó que no se podía trabajar con el menor porque no soportaba los ruidos fuertes y los docentes no sabían cómo manejar el caso.

“El niño nunca agredió a nadie, solo tuvo un momento de rabia porque llamó a la profesora y no lo escuchó. En vista de eso, nos dijeron que la opción era retirarlo del colegio y cuando preguntamos qué pasaría con todo lo que invertimos, ellos no se negaron a devolvernos el dinero cancelado por matrícula, pensión y uniformes, pero siempre y cuando les regresáramos todos los uniformes”, señaló Polo.

Tras este hecho, la familia del menor aseguró que intentaron comunicarse con la rectora de la institución y no obtuvieron respuesta. “Además radiqué la queja ante la Secretaría de Educación y actualmente estoy gestionando a través del Distrito un subsidio de discapacidad para poder inscribir al niño en un nuevo colegio", precisó el denunciante.

Al respecto, EL HERALDO trató de ponerse en contacto con la directiva del Instituto Las Américas este jueves pero no fue posible la comunicación.

Cabe recordar que el miércoles se conoció también el caso de un niño de seis años al que según su progenitora expulsaron del mismo colegio en mención, el Instituto Las Américas, aparentemente "por su corte de cabello y porque su presentación personal era inadecuada para un menor de su edad".

En diálogo con EL HERALDO la madre del niño, Paula Barrero, relató que el niño solo llevaba una semana en clases y que el día martes 15 de febrero fue citada a la institución para una situación que se habría presentado con el estudiante.