Los dos casos de discriminación que tienen en el ojo del huracán a colegio

Otra denuncia sobre presunta discriminación a un menor en el mismo Instituto Las Américas se conoció ayer. Esta vez el caso involucra a un niño de 4 años.

De acuerdo con sus padres, el pequeño tiene trastorno de procesamiento sensorial y baja tolerancia a la frustración, como lo indican certificados médicas.

“Me dirijo al Instituto Las Américas y la entrevista fue maravillosa. Les entrego todos los reportes a su equipo terapéutico y el niño mostró todo su comportamiento en la entrevista psicológica del colegio. Ellos nos manifiestan que nos apoyarían y harían un plan de ajuste y mi compromiso sería que el niño seguiría en sus terapias y que debía entregar los reportes de su proceso con su equipo terapéutico”, contó a EL HERALDO Ramiro Polo, padre del menor.

Relató que posterior a esa entrevista fue citado el 5 de febrero para entregar más información sobre el niño.

“Todo marchaba bien y le compramos sus uniformes y su lista escolar para iniciar clases el 7 de febrero. Ese día todo transcurrió con normalidad y la profesora nos manifestó que había que tener paciencia en el proceso de adaptación del niño”, narró.

No obstante, –según constó el padre– el 8 de febrero recibió una llamada del colegio en la que le pidieron presentarse urgente porque el niño se había mostrado agresivo.

“El 9 de febrero acudimos a la institución y la coordinadora de calidad y la psicorientadora me manifiestan que el niño es extremadamente agresivo y que a raíz de ello tuvieron que atender a 11 padres que llamaron porque tanto niños como maestras estaban atemorizados”.

El niño, según la versión del colegio, trató de tirar una silla. “En esta institución hay cámaras de seguridad y pedí verlas para constatar el hecho y la respuesta fue que no, porque ellos no me habían ofrecido ese servicio y que yo había mentido sobre su condición y que esta institución no era para mi hijo”.

Polo manifestó que la directiva del colegio expresó que no se podía trabajar con el menor porque no soportaba los ruidos fuertes. La familia del menor aseguró que intentaron comunicarse con la rectora de la institución y como no hubo respuesta radicaron queja ante la Secretaría de Educación Distrital.