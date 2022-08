Conductores no tienen condiciones para trabajar en B/quilla: Defensoría

“Nosotros no vemos que ese acompañamiento sea permanente. Se vio con intensidad cuando los comerciantes se quejaban porque estaban perdiendo plata, porque los empleados no llegaban, pero no entienden que el gremio está perdiendo vidas”, expuso uno de los choferes.

Otro de los afectados solicitó no más “retenes de papeles, sino de seguridad”. “Que el acompañamiento sea real, que lo podamos ver”, solicitó.

Al tiempo, David García, gerente de Transmecar, calificó como positivo que los entes de orden nacional, como la Defensoría del Pueblo, “nos brinden este acompañamiento”.

“Estamos a la expectativa de que se pueda verdaderamente dar una solución de fondo a toda esta problemática que se nos ha presentado durante todos estos años. Hasta el momento no podemos decir que en un 100 % nos sentimos seguros, las acciones que se han puesto en marcha más que todo han sido dirigidas en ciertos horarios, no hay cobertura total de los puntos, que es lo que pedimos”, señaló García.

Este encuentro será uno de los primeros de espacios que tendrá el Defensor en seguimiento a la alerta temprana 037- 2020, que da cuenta de las extorsiones a comerciantes y conductores del área metropolitana de Barranquilla.