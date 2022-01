Curva de contagios de covid en Barranquilla va en descenso: Minsalud

Por lo tanto, el Distrito hizo la invitación a no bajar la guardia ante el virus, seguir con la vacunación y el autocuidado, más aún en población de riesgo y con enfermedades de base, uso de tapabocas correctamente, lavado de manos y mantener la distancia física.



El secretario de Salud del Distrito, Humberto Mendoza, reiteró que es necesario mantener el autocuidado, aplicarse las dosis de refuerzo todos los mayores de 18 años, y a cumplir los tratamientos de las enfermedades de base en los adultos mayores de 65 años o menores con patologías diferentes a covid-19. La positividad con tendencia al descenso no elimina el riesgo de los fallecimientos, concentrados en personas no vacunadas o en adultos mayores con múltiples comorbilidades.



Las excelentes coberturas de vacunación contra el covid-19 en Barranquilla continúan evidenciando la efectividad de los biológicos.



A corte del 29 de enero de 2022, el 85% de la población mayor de 3 años cuenta con esquemas completos y se registran 1.052.940 personas inmunizadas.



2.467.132 dosis en total se han aplicado en la ciudad, de las cuales 1.189.509 corresponden a primeras dosis, 890.305 segundas dosis, 162.635 dosis únicas y 224.683 dosis de refuerzo.



Se registran 1.052.940 personas mayores de 3 años con esquemas completos.