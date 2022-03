Con la campaña ‘Ellas Adelante’, Barranquilla promueve liderazgo de la mujer

Con el objetivo de promover la igualdad de género como el camino a la construcción de una sociedad equitativa, un presente de oportunidades para las mujeres y un futuro mejor para las menores, el Distrito de Barranquilla puso en marcha la campaña ‘Ellas adelante’.

De acuerdo con la jefa de la Oficina de la Mujer, Equidad y Género, Helda Marino, con esta campaña "visibilizaremos a las mujeres en el ejercicio de sus derechos y las impulsaremos al fortalecimiento de su liderazgo, brindándoles herramientas para incidir en los ámbitos político, social, económico, científico y educativo y así lograr un verdadero desarrollo de ciudad".

La funcionaria destacó que "es de gran importancia que las mujeres y niñas conozcan referentes de mujeres que han hecho grandes aportes en todos los ámbitos, para que a través de historias de vida reales sepan que sí es posible, que las mujeres somos ejes de cambio y somos parte del desarrollo”.

Josefina Bossio, una mujer que se convirtió en gestora de paz y convivencia ciudadana, ha sido una de las líderes que se ha capacitado a través de la Oficina de la Mujer para fortalecer su trabajo comunitario. “Todo este conocimiento me ha permitido conocer herramientas para poder orientar a las mujeres acerca de dónde pueden activar la ruta de no violencia. Me considero una mujer empoderada”, sostiene.

Otro de los objetivos es exaltar la labor de mujeres que han realizado aportes significativos en ámbitos no tradicionales para mujeres, como ciencia, matemáticas, salud, ingenierías, política, urbanismo, entre otras, que han contribuido a abrir espacios de representación a mujeres y niñas para poder contar una historia diferente.

Los ciudadanos pueden unirse a las acciones significativas portando una prenda de color violeta este 8 de marzo, publicando en sus redes con la etiqueta #ellasadelante y mencionando las redes de @alcaldiabarranquilla y @oficinamujerbaq.