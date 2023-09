En barrio Me Quejo solicitan pavimentar vía en mal estado

Víctor Coronado, líder comunitario de la zona, manifestó que el corredor vial ubicado en la Calle 83 - #21d se encuentra en deterioro desde hace 15 años.

“Hemos hecho todos los reclamos posibles para que nos pavimenten la vía, pero no ha habido respuesta. Este tramo contempla más de 500 metros de vía y es bastante importante para la movilidad del sector. Los vehículos no pueden circular correctamente por estos lados, así que el camión de la basura no puede recoger nuestros residuos. Tampoco podemos desplazarnos adecuadamente hacia nuestros trabajos”, dijo.

Agregó que con la lluvia se ha ido deteriorando más la arteria vial.

“Con la llegada de las lluvias el agua se estanca en unos charcos que atraen a los mosquitos y hacen más difícil el movimiento de los peatones, especialmente de los adultos mayores y enfermos. Debido a las distintas emergencias que se presentaban los miembros de la comunidad tuvimos que recurrir a intentar tapar el tramo con algunos materiales, pero necesitamos más apoyo y acompañamiento para esta tarea”, expresó.

Por su parte, la Secretaría Distrital de Obras Públicas se encuentra determinando si el tramo hace parte de la base de datos de vías a pavimentar.