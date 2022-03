Comerciantes, los “más afectados” por falla de energía en B/quilla

Este martes los comerciantes en algunos sectores de la ciudad llegaron hasta sus locales y se encontraron con la sorpresa de que el suministro de energía eléctrica había sido suspendido debido a daños en las redes de la carrera 32 con calle 47, en inmediaciones de la subestación Centro, ubicada en el barrio Chiquinquirá.

Este evento técnico afectó circuitos como Centro 11, San Isidro, Atlántico, San Roque, Cordialidad, Chiquinquirá, Universal, Rosario, Nueva Colombia, Portal del Prado y Lucero de manera parcial.

Javier Henao tiene su restaurante de comidas de mar en la calle 41 con carrera 43 y desde las 6:30 a.m. no contaba con energía para brindarles “un servicio de calidad” a sus clientes.

“Cuando se va la luz por acá, la clientela no llega al restaurante porque no hay ventilación y no pueden almorzar tranquilamente. Por aquí no han venido a solucionar nada, tampoco tenemos conocimiento si va a llegar. Este es un problema frecuente y la última vez se nos dañaron unos pescados que teníamos refrigerados”, dijo el comerciante.

En ese mismo sector, René Florian lleva más de 30 años vendido “chance” y debido a la interrupción der servicio no ha podido trabajar con normalidad.

“Si no trabajo, no gano nada; por aquí se va mucho la luz y no lo arreglan enseguida. De verdad pedimos que cambien los cables rápido porque siempre es lo mismo”, afirmó.

En la zona comercial de repuestos para autos, ubicada en el Centro de la ciudad, Jorge Ramírez dijo a EL HERALDO que por no tener luz habría perdido más de seis ventas, ya que el método de pago que utilizan los clientes es por transferencia.

“No se tan podido hacer transacciones porque le datafono no trabaja sin luz, en las facturaciones estamos atrasados ante la Dian porque esto también se hace por internet y por ende el comercio está totalmente paralizado. Para el comercio es fatal la falta de luz y si esto continúa no sé qué podría pasarle a nuestros negocios”, dijo.

Por su parte, la empresa Air-e afirmó que fueron normalizados los circuitos Centro 11, San Roque, Lucero y San Isidro. También se normalizó de manera parcial los circuitos Portal del Prado y Atlántico. Al mediodía de este martes, personal técnico de Air-e sigue trabajando en la zona para restablecer en su totalidad los circuitos afectados.

“Air-e dispuso de los equipos técnicos necesarios y del personal de alta tensión para que desde la subestación y el terreno se realizarán todas las actividades necesarias para restablecer el servicio en el menor tiempo posible. Estamos próximos a iniciar las la normalización del mismo”, explicó Ramiro Castilla, gerente regional de Air-e.

Castilla también agradeció la comprensión de los usuarios y presentó disculpas ante los malestares que genera la ausencia del servicio: “Seguimos comprometidos por mantener un servicio en óptimas condiciones como lo dijimos desde el primer día que comenzamos a operar”.