Abuela de colombiano en Ucrania hace cadena de oración por crisis con Rusia

Ahora, con la amenaza latente de un estallido de guerra, la familia del joven se encuentra preocupada, aun cuando Gilmar les ha dado partes de tranquilidad porque él reside en la ciudad de Halych, que queda a cinco horas de la zona del conflicto en Kiev, capital ucraniana.

“Ahora ando tensa por la situación que se está viviendo en Ucrania. Yo lo llamo mucho, me manda fotos, hablamos por videollamadas, me dice que me quede tranquila, pero yo estoy haciendo una cadena de oración con mi familia para que la situación en ese país se arregle porque es difícil. Aunque él me dice que me tranquilice, uno se siente incómodo”, explicó.