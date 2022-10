El bilingüismo en Barranquilla ya cobija a 121 colegios oficiales

Avril Santiago Polo es una niña de 9 años y estudiante de cuarto grado en la Institución Educativa Distrital Villas de San Pablo. Su mayor sueño es convertirse en maestra de inglés y poder enseñar a miles de niños que ahora están en su posición de aprendizaje.

Contó que uno de sus anhelos también es poner en práctica lo aprendido en el programa ‘Soy Bilingüe’ a través de un viaje ya sea a Canadá o Estados Unidos para aprovechar de paso la llegada del invierno y poder conocer la nieve.

Como divertida calificó las clases impartidas por los docentes de su colegio en el marco del proyecto de bilingüismo.

“He aprendido muchas cosas con el programa y otras por mi cuenta, he aprendido a dibujar y compartir con mis amigos. En clases dibujo, respondo y participo en inglés, otras veces les enseño a mis amigos cosas que no sabían del idioma (…) me gustaría ver la nieve, en Canadá hay mucha”, dijo.

Jonathan Porras, docente de ‘Unstoppable Kids’ para el grado de transición, manifestó que los niños han tenido buena receptividad de las dinámicas de enseñanza del idioma inglés. Precisó que a través de actividades didácticas se está llegando a esta población que ha logrado tener avances significativos en el programa.

“Iniciamos un proceso donde los chicos inicialmente muy poco sabían o casi nada de lo básico como hello o teacher. Fuimos enseñándoles con las canciones y juegos. Esto ha hecho que también respondan instintivamente a querer aprender y saber más de lo que están viendo”, expuso.

También comentó que los niños “están felices” de todo este proceso y que siempre anhelan que llegue la clase para divertirse aprendiendo.

“Los niños han respondido de excelente manera y todos los colegios que están implementando el programa están teniendo buenos resultados. La idea es avanzar y seguir tocando vidas para que los niños puedan crecer no solo en el español, que es su lengua nativa, sino también en el inglés, el idioma que está trayendo grandes oportunidades para Barranquilla y Colombia”, agregó.

Para Sindy Riaño De la Hoz, docente de inglés en los grados 4 y 5 de la IED Villas de San Pablo, es una “gran oportunidad” poder ser parte del programa de bilingüismo ofrecido por el Distrito de Barranquilla porque “afianza” mucho más los conocimientos en una lengua extranjera.