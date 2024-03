Cargar esculturas religiosas: “un acto hecho con el corazón”

Por más de 45 años ha estado vinculado a la iglesia y con ella misma la responsabilidad de llevar a cuesta sobre sus hombros –cada Semana Santa– a la Dolorosa, al Cristo Resucitado y el Santo Sepulcro.

Rivera es contador público de profesión, con 62 años de edad, nació en el seno de una familia cristiana y por tradición e influencia de sus abuelos se volvió devoto del Sagrado Corazón y la Virgen del Carmen.

“Esto es voluntad y amor, nosotros no necesitamos de almohadillas ni nada sobre nuestros hombros para llevar a la Virgen. Hay compañeros que se encargan de darnos agua sobre el camino y nos relevan cuando ya es necesario”, contó el feligrés sobre el servicio que hace como carguero de las piezas religiosas desde hace 40 años.

Su conexión con la Virgen se hizo más fuerte tras el cumplimiento de una promesa y la protección divina que siente. Esto le ha hecho permanecer año tras año cargándola durante las procesiones de la Semana Mayor, que se realizan el Viernes y Sábado Santo en la parroquia Nuestra Señora del Carmen.

“Yo le pedí a mi Virgen que me diera un hijo y me mandó a mi niña. Esto lo hago por agradecimiento y porque me protege en todo momento. Soy conductor y siempre me encomiendo a ella y siento que me ha protegido de accidentes y otras situaciones. Siento que tenemos una protección divina de Dios a través de la Virgen”, dijo Rivera, quien señaló que si bien no tiene un “pacto”, seguirá la tradición de ser carguero o servidor, como él le llama, hasta que la vida y condiciones de salud se lo permitan.

Expuso que son momentos únicos y emocionantes los que se viven durante las procesiones. Jóvenes, mujeres y adultos mayores se vinculan de manera espontánea en medio del recorrido para tocar y cargar las imágenes.

“Muchas personas van llorando y hasta sin zapatos para meterse por debajo y cargar a la Virgen, se les ve la alegría en su corazón y otras simplemente un poco afligidas dando gracias de lo que ya ha pasado o por los difuntos que se han ido. Son momentos demasiado emocionantes”, expresó el hombre un tanto conmovido.