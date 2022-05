Cámaras de fotomultas siguen en funcionamiento: Tránsito de Barranquilla

Tras la sanción impuesta por la Supertransporte a la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial de Barranquilla por incumplir las disposiciones del Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en cuanto a los requisitos técnicos y disposiciones legales para la instalación y operación de las cámaras de fotodetección, dicho organismo de tránsito respondió que se presentó recurso de reposición y en subsidio apelación, por lo que la decisión no está en firme.

La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial del Distrito de Barranquilla se permite aclarar que, con ocasión al comunicado de prensa emitido por la Supertransporte, en relación con la sanción decretada contra este organismo de tránsito, que esta obedece a la investigación administrativa que inició contra la entidad mediante resolución No. 2098 del 18 de marzo del 2021, la cual fue fallada en primera instancia mediante Resolución No. 971 de 01 de abril de 2022 y dentro del término legal presentamos recurso de reposición y en subsidio apelación, por lo que la decisión no está en firme", agregó.