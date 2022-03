Barranquilleros, entre el miedo y el cansancio por el uso del tapabocas

Ese es el caso de Henry Paso, de 40 años, quien aseguró que no está en sus planes flexibilizar las medidas de autocuidado mientras el virus siga cobrando vidas.

“La salud y el cuidado de nuestras familias es responsabilidad de cada uno de nosotros. El virus no se ha ido, todavía está atacando a muchas familias. Yo soy una de las tantas personas que ha sufrido bajas en su familia por falta de cuidado”, sostuvo Henry.

No obstante, para otros ciudadanos esta nueva medida es una buena noticia. Aunque ya son más de 20 meses luciendo el tapabocas a diario, hubo algunos que nunca se acostumbraron, ya sea porque no les parece cómodo o porque no le otorgan la importancia debida respecto a la enfermedad infecciosa.

A Saray Mosquera, de 19 años, el tapabocas le produjo acné, otro de los dolores de cabeza de miles de personas durante la pandemia. Por esta razón, el no uso obligatorio de este elemento en ciertos espacios le supuso un alivio.

“Considero que la decisión fue para mejor ya que así uno puede respirar bien. A mí me pasa que sudo mucho y me sale acné, entonces me quito el tapabocas a veces cuando voy caminando por la calle”, dijo.

En el caso de Carlos Lafaurie la mascarilla nunca fue una opción voluntaria. Confesó a esta casa editorial que casi nunca la lleva puesta y que cuando lo hace es porque lo cree estrictamente necesario.

“Yo nunca he usado tapabocas. Solo lo uso por respeto cuando voy a hablar con un cliente o cuando me subo en un bus, por eso lo mantengo en el bolsillo”, precisó Lafaurie.