Más de 4 mil policías custodiarán Barranquilla para Fin de Año

“Se tendrá un dispositivo especial en el sector de la carrera 8 y en la carrera 44 con calle 74, en conjunto con la Secretaría de Gobierno, la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, la Secretaría de Control Urbano y Espacio Público, la Secretaría de Movilidad, entre otras”, puntualizó la Mebar.

Por otra parte, la autoridad señaló que se encuentran activas recompensas de hasta $1 millón para quienes entreguen información de establecimientos o personas que estén comercializando pólvora y también ayude a identificar presuntos delincuentes.

De igual manera, entregó recomendaciones para vivir las festividades en sana convivencia. Estas son: evitar excederse en el consumo de licor, comprar o manipular pólvora, ser tolerante y respetuoso de las diferencias, no cerrar vías con bailes no autorizados, comprar licor en establecimientos autorizados y de confianza, no conducir bajo los efectos del alcohol y reportar oportunamente a través del 123 cualquier situación que ponga en riesgo la tranquilidad y convivencia ciudadana.