Finalizan las obras de remodelación en la Torcoroma

Lorena Lozada también coincidió con Better en que la transformación que se está realizando en el templo es “muy importante, ya que permite que la comunidad se apropie de su parroquia, miren los cambios que se necesitan para poderla sostener, teniendo en cuenta que está ubicada en una zona de gran desarrollo de la ciudad y cada cosa que se intervenga va a ser beneficioso”.

En diálogo con EL HERALDO, el párroco Dimas Acuña –encargado de liderar las obras que se realizaron en el templo– afirmó que en este proceso se mantuvieron las imágenes y piedras originales. Sostuvo, además, que con estos cambios la iglesia ha tenido más acogida por parte de los feligreses.

“Nosotros realizamos el diseño y lo presentamos a la comisión de Arte Sacro, que es autoridad en la Arquidiócesis, y quienes me entregaron una indicaciones que respetamos. Del modernismo no se quitó nada, lo que hicimos fue mejorar lo que había, una muestra de eso es que tenemos agenda de matrimonios hasta diciembre, eso es algo que antes no se veía y eso nos deja ver que a las personas les ha gustado como quedó”.