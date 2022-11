Comunidad de Las Canteras bloquea la vía de la Circunvalar de la Prosperidad

Un grupo de personas de la comunidad de Las Canteras, jurisdicción del corregimiento La Playa, en Barranquilla, bloquearon en la mañana de este lunes la vía de la Circunvalar de la Prosperidad ante las afectaciones que han tenido por cuenta del invierno.

De acuerdo con Javier Fernández, presidente de la Junta de Acción Comunal de Villa Carolina, en coordinación con Asocomunal de Riomar y la presidenta de Las Canteras, decidieron restringir el paso por esta importante arteria vial hasta tanto las autoridades les solucionen el problema de inundaciones que han tenido en la zona.

“Hemos decidido cerrar esta vía porque no hay soluciones y se inundó totalmente Las Canteras y la gente está con el agua al cuello. Que la Concesión Costera nos defina de una vez por todas por qué nos puso este pozo en la mitad del barrio donde ya se registró la muerte de una menor. Además que siempre que se desborda inunda todo y deja incomunicada la población”, dijo.

El líder precisó que si bien en el lugar hay presencia del equipo de Gestión del Riesgo, indicó que lo que proponen como solución son “pañitos de agua tibia”.

“Hasta tanto no vengas las autoridades y definan una solución de fondo no levantaremos el bloqueo. No queremos más pañitos de agua tibia. Nos van a traer unas motobombas para evacuar las aguas del pozo hacia la carrera 14 y no sé con qué finalidad porque eso lo que termina es perjudicando a otras poblaciones”, contó.

Agregó que “queremos llevar esto de manera pacífica pero ya hay personas cansadas y puede tornarse complicado. Venimos a apoyar a la comunidad y que tengan una vida tranquila”.

Fernández sostuvo además que cerca de “2.000 personas se están viendo afectadas por estas inundaciones”. Piden que se elimine el pozo ubicado cerca de la zona.