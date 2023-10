Barranquilla: cambios efectivos en la comunidad y el entorno

La evolución del área metropolitana de la capital del Atlántico se ha logrado gracias a una visión de ciudad sostenible, amigable, inclusiva y biodiversa que se ha materializado en proyectos urbanísticos liderados por empresas privadas como Grupo Argos, que ha habilitado tierra para construir una red de más de 200 hectáreas de parques y zonas urbanas verdes, en alianza con gobiernos locales, lo que ha producido un salto exponencial en el mejoramiento del urbanismo, y, en consecuencia, de la calidad de vida de los habitantes de la región, que pasaron a tener cerca de tres metros cuadrados de espacio público efectivo por habitante. Es decir, en los últimos diez años, el espacio público para los barranquilleros se triplicó gracias a esa articulación entre la comunidad, privados y públicos.

En ese contexto, uno de los proyectos urbanísticos más importantes del país, y referente en el ámbito internacional, es Ciudad Mallorquín, un hito de vivienda de calidad y digna para 16.000 familias que buscan, posiblemente con su primera vivienda propia, bienestar y sentido de pertenencia por un territorio que estará compuesto de varios parques, entre los que está el más grande del área metropolitana de Barranquilla, además de zonas verdes con vegetación nativa, 4,5 kilómetros de ciclorrutas y senderos ecológicos, lo que, en total, representa 17 hectáreas de más parques y equipamientos en esta zona del Atlántico.

Y es que proyectos como Cuidad Mallorquín hacen de la inteligencia colectiva un saber instalado sobre el cuidado y conservación de la naturaleza. Pero este proyecto también potenciará el desarrollo social, cultural y económico de sus habitantes, rodeados de nuevos equipamientos públicos e interacciones que aumentarán sus oportunidades de desarrollo individual y colectivo.

“Barranquilla está cambiando porque es una ciudad joven, que está empezando su tercer siglo. Ya nos dimos cuenta de que planificar, proyectar y no improvisar es una buena ruta para optimizar los recursos y alinear el saber y la voluntad colectiva. La gente no quiere barreras socioeconómicas vergonzosas, quiere integrarse y ya no renuncia a tener una ciudad verde, con parques como los que Grupo Argos y la Alcaldía han creado. La gente sabe que se merece esos espacios, los cuida y no permite que otros los deterioren. No puede haber una ciudad importante que no sea biodiversa”, asegura María Mercedes Botero, profesora emérita de la Universidad del Norte.